दिल्ली: गुरुग्राम बॉडर स्थित लीला एंबियंस होटल में मंगलवार सुबह पुलिस ने एक फोन पर मिली खबर सुनकर सभी को बाहर निकालकर एक घंटे तक की जांच। लीला एंबियंस होटल में एक घंटे तक की जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला, किसी ने मंगलवार को झूठी सूचाना दी थी। जिसके कारण होटल में हड़कंप मचा और पुलिस ने सभी लोगों को होटल से बाहर निकालकर की जांच।

पुलिस ने होटल प्रबंधक की शिकायत पर डीएलफ फेज-तीन थाने में मामला दर्ज कर जंच शुरु कर दी है। वहीं जांच में सामने आया कि एक बीमार युवक जो कि ऑटिज्म बिमारी का शिकार था। उसने चॉकलेट नहीं मिलने पर होटल के लैंडलाइन पर फोन कर बम होने की झूठी सूचना दी थी।

बम होने की सूचना होटल के मैनेजर वरुण छिब्बर ने पुलिस को दी थी। पुलिस को शिकायत करते हुए वरुण ने बताया कि लैंडलाइन नंबर पर सुबह 11 बजकर 6मिनट पर सूचना मिली। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस कर्मचारी और बम निरोधक दस्ता के कर्मचारी होटल पहुंच गए। पुलिस ने सबसे पहले होटल के स्टॉफ, गेस्ट और सभी सुरक्षाकर्मीयों को बाहर निकाला और करीब 1घंटे तक होटल के कमरे, किचन, पार्किंग हर जगा जांच की गई।

Haryana | A bomb threat call received at a five-star hotel in a mall in Gurugram. Police present at the spot: Vikas Kaushik, ACP, DLF