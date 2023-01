WhatsApp New Feature: अब इंटरनेट के बिना भी चला सकेंगे वॉट्सऐप, ये है इस्तेमाल करने का तरीका

WhatsApp नए साल पर यूजर्स के लिए एक शानदार फीचर लेकर आया है । ऐप डेवलपर्स ने इस प्लेटफॉर्म को एक स्टेप और आगे ले जा रहे है । इस ऐप ने दुनियाभर के यूजर्स के लिए Proxy Support लॉन्च किया है ।

इसका मतलब है कि प्रॉक्सी सपोर्ट की मदद से वॉट्सऐप यूजर्स बिना इंटरनेट के भी इस प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट रह सकेंगे । यानि कि यूजर्स के फोन में इंटरनेट न चलने पर भी वॉट्सऐप की सेवा चलती रहेगी ।

इस फीचर की मदद से WhatsApp यूजर्स दुनियाभर में वॉलंटियर्स और ऑर्गेनाइजेशन्स के प्रॉक्सी सर्वर सेटअप के जरिए कनेक्ट रह सकेंगे ।

We continue to fight for your right to communicate freely and privately.



Now, when connecting to WhatsApp directly is not possible, you can stay connected around the world through a server set up by volunteers and organizations dedicated to helping others communicate freely.