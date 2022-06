Share This News

यूपी इन्वेस्टर्स समिट की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में PM मोदी (PM Modi IN UP) ने अपने संबोधन में कहा मैं निवेशकों का इसलिए धन्यवाद करता हूं क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश की युवा शक्ति पर भरोसा किया है।

लखनऊ: प्रधानमंत्री मोदी ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में यूपी इन्वेस्टर्स समिट (UP investors summit) की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी @ 3.0 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। यूपी इन्वेस्टर्स समिट की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में PM मोदी (PM Modi IN UP) ने अपने संबोधन में कहा मैं निवेशकों का इसलिए धन्यवाद करता हूं क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश की युवा शक्ति पर भरोसा किया है। आपके सपनों और संकल्पों को नई ऊंचाई, नई उड़ान देने का सामर्थ्य उत्तर प्रदेश के नौजवानों में है।

हमने अपने Reforms से एक राष्ट्र के रूप में भारत को मजबूती देने का काम किया

यूपी इन्वेस्टर्स समिट (UP investors summit) की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में PM मोदी (PM Modi IN UP) बोले काशी का सांसद हूं, एक सांसद के नाते मैं ये लोभ छोड़ नहीं सकता, मोह छोड़ नहीं सकता। आप लो बहुत व्यस्त होते हैं परन्तु कभी समय निकालकर मेरी काशी देखकर आइए। काशी बहुत बदल गई है। बीते साल दुनिया के 100 से अधिक देशों से, 84 बिलियन डॉलर का रिकॉर्ड FDI आया है…हम G20 अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज़ी से विकास कर रहे हैं। आज भारत ग्लोबल रिटेल इंडेक्स में दूसरे नंबर पर है। भारत, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता वाला देश है।

आज भारत, Global Retail Index में दूसरे नंबर पर

पीएम (PM Modi IN UP) ने कहा हमने अपने सुधारों से एक राष्ट्र के रूप में भारत को मज़बूती देने का काम किया है। वन नेशन वन टैक्स GST हो, वन नेशन वन ग्रिड हो, वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड हो, वन नेशन वन राशन कार्ड हो, ये प्रयास हमारी ठोस और स्पष्ट नीतियों का प्रतिबिंब हैं। हम G20 अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज़ी से Grow कर रहे हैं। आज भारत, Global Retail Index में दूसरे नंबर पर है। भारत, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा Energy Consumer देश है। बीते साल दुनिया के 100 से अधिक देशों से, 84 बिलियन डॉलर का रिकॉर्ड FDI आया है। भारत ने बीते वित्तीय वर्ष में 417 बिलियन डॉलर यानि 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का merchandise export करके नया रिकॉर्ड बनाया है।

Share This News