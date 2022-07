श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने दिया इस्तीफा, राष्ट्रपति अभी भी फरार

श्रीलंका में पिछले कई महीनों से चल रहे सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आज काफा ज्यादा तेज हो गया है। बता दें श्रीलंका पिछले कुछ महीनों से आर्थिक संकट से जूझ रहा है। वहीं अब जनता का गुस्सा वहां की सरकार पर उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी बीच वहां के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया है। बता दें आज वहां पर प्रदर्शनकारीयों ने राष्ट्रपति भवन पर अपना कब्जा कर लिया है।

बता दें श्रीलंका में चल रहे सियासी संकट के बीच आज वहां के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले रानिल विक्रमसिंघे ने अपने एक ट्वीट में लिखा, ‘सभी नागरिकों की सुरक्षा सहित सरकार की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए, मैं आज पार्टी नेताओं की सर्वदलीय सरकार के लिए रास्ता बनाने की सिफारिश को स्वीकार करता हूं। इसे सुगम बनाने के लिए मैं प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दूंगा।”

To ensure the continuation of the Government including the safety of all citizens I accept the best recommendation of the Party Leaders today, to make way for an All-Party Government.



To facilitate this I will resign as Prime Minister.