झारखंड के हाजीरबाग में बड़ा सड़क हादसा, 4 मरे, कई गंभीर रूप से घायल, पीएम मोदी ने जताया शोक

हाजीरबाग में भीषण सड़क हादसा हो गया। जिस हादसे में चार लोगों की मौत भी हो गई।यह हादसा टाटझरिया पुल के पास का है। अब तक की मिली जानकारी के हिसाब से सवारियों से भरी बस नदी में गिर गई जिसमें कई लेग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। आपको बता दें कि गिरडीह से कुछ लेग हजारीबाग जा रहे थे, हालांकि किसी सामान्य वजह से बस में कम ही यात्री सवार थे।

खबर ये भी सामने आ रही कि अभी भी कुछ लोग बस के अंदर फंसे हुएं हैं, जिनको निकालने का प्रयास जारी है। आस पास से मिली जानकारी के मुताबिक ये लोग कीर्तन करने करने के लिए जा रहे थे। बताया जा रहा है ये हादसा एक अचानक से बस के सामने आए बाइक सवार युवक की जान बचाने के चक्कर में हुई है।

Anguished by the loss of lives in the bus accident in Hazaribagh district, Jharkhand. In this tragic hour, my thoughts are with the bereaved families. Praying that the injured recover soon: PM @narendramodi