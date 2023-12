Share

Ram Mandir Pran Pratishtha

इस समय भारत देश में राम मंदिर(Ram Mandir Pran Pratishtha) के उद्घाटन को लेकर काफी उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। चारों ओर केवल उद्घाटन की गूंज सुनाई दे रही है। लेकिन ऐसे में एक बड़ी जानकारी भी सामने आई है। मंदिर के उद्घाटन होने से पहले मंदिर के ही नाम पर स्कैम होने की जानकारी सामने आई है।

फर्जी आईडी बना कर मांग रहे चंदा

दरअसल साइबर अपराधियों द्वारा फेक आइ़डी बनाकर के स्कैम किया जा रहा है। इस आइडी के जरिए लोगों से QR कोड को शेयर करते हुए लोगों से चंदा मांगा जा रहा है। इस कोड को सोशल मीडिया पर एक पेज द्वारा जिसका नाम ‘श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या, उत्तर प्रदेश’ बताया जा रहा है। इस पेज के जरिए ही लोगों से चंदा मांगा जा रहा है। अब इस मामले को लेकर विश्व हिंदु परिषद की ओर से गृह मंत्रालय, डीजीपी उत्तर प्रदेश और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा है।

गृह मंत्रालय और डीजीपी को लिखा पत्र

मामले की गंभीरता को देखते हुए VHP की ओर से गृह मंत्रालय और डीजीपी को पत्र लिखा गया है। इस पत्र में VHP की ओर से डीजीपी और गृह मंत्रालय से सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। वहीं इस QR कोड को शेयर करते हुए लोगों से चंदे के लिए अपील की जा रही है। इस संबंध में वीएचपी के राष्ट्रिय प्रवक्ता ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर एक पोस्ट किया है।

ट्वीट कर किया पोस्ट

विश्व हिंदु राष्ट्रिय प्रवक्ता विनोद बंसल की ओर से इस मामले को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया गया है। इस पोस्ट में QR कोड दिखाई दे रहा है। कैप्शन में भी इसी मामले के बारे में बताया गया है। प्रवक्ता विनोद बंसल ने इस पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा कि सावधान..!! श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नाम से फर्जी आईडी बना कर कुछ लोग पैसा ठगी का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों के विरूद्ध विलम्ब कार्यवाही करनी चहिए। has not authorised any body to collect funds for this occasion

नाम और नंबर किया जाएगा नोट

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जब VHP प्रवक्ता ने इस स्कैम को अंजाम देने वाले व्यक्ति से बात की तो सामने व्यक्ति ने बातचीत करते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा चंदा दें, नाम, नंबर डायरी में नोट कर लिया जाएगा। जब मंदिर का कार्य पूरा हो जाएगा तब हम आपको बुलाया जाएगा। व्यक्ति ने कहा कि ”मैं अयोध्या से बोल रहा हूं आपको पता है कि मुस्लिम समाज और हिंदु समाज में इस समय जंग चल रही है। वयक्ति ने यह भी कहा कि मुस्लिम समाज इस मंदिर के कार्य को पूर्ण नहीं होने दे रहे हैं। हम अपने मंदिर को चंदा एकत्र करके काम कर रहें हैं। अपन इधर ही रहते हैं।

