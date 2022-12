Gandhi Godse Ek Yudh के साथ 9 साल बाद वापसी करेंगे Rajkumar Santoshi, 26 जनवरी को रिलीज होगी फिल्म

राजकुमार संतोषी एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता है । राजकुमार संतोषी 9 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रहे है । निर्माता गांधी गोडसे एक युद्ध फिल्म लेकर नए साल में हाजिर होंगे ।

जनवरी 2023 में फीचर फिल्म ‘गांधी गोडसे-एक युद्ध’ के साथ राजकुमार संतोषी अपनी वापसी करेंगे । राजकुमार संतोषी ने हाल ही में अपनी इस फिल्म की अनाउंसमेंट की और इसकी रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी है । अभी तक ये सामने नहीं आया है कि इस फिल्म कौन सी स्टारकास्ट होगी

RAJKUMAR SANTOSHI RETURNS WITH ’GANDHI – GODSE EK YUDH’… #RajkumarSantoshi – known for pathbreaking films such as #Ghayal, #Damini, #Ghatak, #AndazApnaApna, #AjabPremKiGhazabKahani and #TheLegendOfBhagatSingh – returns to the director’s chair with #GandhiGodseEkYudh. pic.twitter.com/NTl8hBu5hC