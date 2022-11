पटियाला के 19 वर्षीय क्रिकेटर मन्नत कश्यप का चयन अंडर-19 के भारतीय विश्व जूनियर क्रिकेट कप के लिए हो गया है। हालांकि इस चयन के बाद पटियाला की डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी द्वारा सम्मानित भी किया गया है। बता दें वह दक्षिण अफ्रीका में अंडर-19 विश्व कप से पहले 24 नवंबर को मुंबई में न्यूजीलैंड की टीम के साथ होने वाली 5 मैचों की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम का भी हिस्सा होने वाली है। वहीं भारतीय टीम में चयन होने से पूरे परिवार के लोग बेहद ही खुश नजर आ रहे है।

Proud Moment for all of us, as our student Mannat Kashyap of 10+2 of Govt. Sr. Sec. School Patiala got selected in Women Indian Cricket Team for Under 19 World Cup.



Congratulations & Best Wishes to Mannat for a Great Tournament & a Bright Future. pic.twitter.com/oYfIzsCPEM