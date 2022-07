PM मोदी ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के घर पहुंचकर दी जीत की बधाई

President Election Result 2022: देश के 15वें राष्ट्रपति के नाम का हुआ ऐलान। भारत की पहली आदिवासी महिला ‘द्रौपदी मुर्मू’ ने बड़ी जीत हासिल कर बनी देश की 15वीं राष्ट्रपति। इस बड़ी जीत के साथ वो देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में 25 जुलाई को शपथ लेंगी। उन्होंने 5,77,778 वोटों से जीत दर्ज की है। भारत की नई राष्ट्रपति चुनी गई द्रौपदी मुर्मू को लगातार जीत की बधाई दी जा रही है। बता दें इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री से लेकर देश के सभी राजनीतिक दल उन्हें जीत की बधाई दे रहे है।

यह भी पढ़ें: भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी ‘द्रौपदी मुर्मू’, प्रचंड बहुमत से दर्ज की ‘रायसीना की रेस’

India scripts history. At a time when 1.3 billion Indians are marking Azadi Ka Amrit Mahotsav, a daughter of India hailing from a tribal community born in a remote part of eastern India has been elected our President!



Congratulations to Smt. Droupadi Murmu Ji on this feat.