Microsoft Apps Down : जानिए क्यों हजारों यूजर्स एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं

Microsoft Apps Down : जानिए क्यों हजारों यूजर्स एक्सेस नहीं कर पा रहे हैंमाइक्रोसॉफ्ट कॉर्प का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लिकेशन ‘टीम्स’ के साथ-साथ आउटलुक, गिटहब और कैसे एप्लिकेशन कथित रूप से अनरेस्पॉन्सिव हैं और फिलहाल काम नहीं कर रहे हैं। यह खबर तब सामने आई जब आज हजारों भारतीय यूजर्स ने आउटेज ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म- Downdetector.com के माध्यम से इस तकनीकी समस्या के बारे में बताया।

डाउनडिटेक्टर को उन विश्वसनीय स्रोतों में से एक माना जाता है जो विभिन्न प्लेटफार्मों पर वैश्विक आउटेज को ट्रैक करने में सक्षम हैं। हाल ही में प्लेटफ़ॉर्म पर लगभग 1,800 से अधिक लोगों द्वारा रिपोर्ट किया गया था कि Microsoft Teams काम नहीं कर रही थी। साथ ही, ट्विटर पर आधिकारिक माइक्रोसॉफ्ट पेज को उपयोगकर्ताओं से समस्या के बारे में कई शिकायतें मिल रही थीं।

We've identified a potential networking issue and are reviewing telemetry to determine the next troubleshooting steps. You can find additional information on our status page at https://t.co/pZt32fOafR or on SHD under MO502273.

— Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) January 25, 2023