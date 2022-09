मैं मर्द हूं, ईडी-सीबीआई मुझे नहीं छू सकती, TMC नेता के इस बयान से मचा सियासी भूचाल  

एक बार फिर से सियासी गलियारों में नेता अलग-अलग तरीके अपनाने में लगे हुएं हैं। आपको बता दें कि एक हफ्ते पहले कोलकाता में भाजपा के निबन्ना अभियान के दौरान पार्टी के फायरब्रांड नेता शुभेंदु अधिकारी ने एक महिला पुलिस अधिकारी को यह कहकर अलग अंदाज में कहा था कि उन्हें मत छूइए क्योंकि वो मर्द हैं। टीएमसी (TMC) ने उस वक्त भी अधिकारी पर तंज कसा था। ताजा घटनाक्रम पश्चिम बंगाल विधानसभा के दौरान का है।

इस बार टीएमसी विधायक इदरीस अली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर धुएं की तरह वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो विधानसभा में सफेद कुर्ता पहने टहल रहे हैं। कुर्ते पर अंग्रेजी में लिखा है- मैं मर्द हूं, ईडी और सीबीआई मुझे नहीं छू सकती। वीडियो में वो ऐसा करने की वजह भी बता रहे हैं। हालांकि उन्होंने शुभेंदु अधिकारी का नाम लेने से परहेज किया।

Look at #TMC MLA Idris Ali. This is how he came to #Bengal assembly today, wearing a kurta with “ #DontTouchMe” stitched on it with a message.@idrisali_mla @AITCofficial pic.twitter.com/wLFfbYqPFO