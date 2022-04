हिन्दी खबर का फिर बजा डंका, चैनल को Best Fastest Growing News Channel of The Year के अवार्ड से किया गया सम्मानित

खबरों की दुनिया में खबरों की पकड़ के साथ हिंदी खबर का परचम लहरा रहा है। इसके साथ ही हिंदी खबर को लोगों का भरपूर प्यार और साथ मिल रहा है। हिंदी खबर हर दिन नई बुलंदियों को छू रहा है। हिंदी खबर हमेशा ही अपनी बेबाक अंदाज से लोगों की आवाज बनकर सच को सबके सामने रखा है।

Media Federation of India ने किया सम्मानित

दिल्ली के Pyarelal Auditorium में Media Federation of India की तरफ से 16th Media Excellence Award 2022 आयोजित किया गया। इसमें अपनी बेबाकी और सच्चाई के लिए हिंदी खबर के मैनेजिंग डायरेक्टर अतुल अग्रवाल को Best Fastest Growing News Channel of The Year के अवार्ड से सम्मानित किया गया।

राष्ट्र हित में कई वर्षों से बुलंद कर रहा आवाज

हिंदी खबर के प्रधान संपादक अतुल अग्रवाल की पहचान एक बेबाक एंकर के तौर पर भी होती है, जिन्होंने राष्ट्र हित में पिछले कई वर्षों से अपनी अवाज को बुलंद करते आए हैं। इन्होंने राष्ट्र और सच्चाई के लिए बखूबी अपनी जिम्मेदारियों को निभाया है। हिंदी खबर को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए हिंदी खबर के प्रधान संपादक अतुल अग्रवाल ने एक लंबा संघर्ष किया है। तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए हिंदी खबर के प्रधान संपादक अतुल अग्रवाल ने हिंदी खबर को इस मुकाम तक पहुंचाया और एक आवाज बनकर सामने आए।

हिंदी खबर की टीम मेहनती और सर्वश्रेष्ठ- अतुल अग्रवाल

हिंदी खबर के प्रधान संपादक अतुल अग्रवाल ने इस अवॉर्ड को हिंदी खबर की कोर टीम को समर्पित किया और कहा कि हिंदी खबर की टीम पूरी इंडस्ट्री में सबसे मेहनती और सर्वश्रेष्ठ है। इसके साथ ही प्रधान संपादक अतुल अग्रवाल ने मीडिया फेडरेशन के अध्यक्ष अरुण शर्मा और पूरी टीम को इस अवार्ड शो को आयोजित करने के लिए धन्यवाद दिया।

हिंदी खबर का यह कारवां यहीं नहीं रूका। बड़े और नामी चैनलों के बीच हिंदी खबर ने अपनी झोली में दो-दो अवार्ड अपने नाम किया। हिंदी खबर की तेज-तर्रार सीनियर एंकर वंदना सिरोही को Best Regional Female Anchor of the Year Award से सम्मानित किया गया। हिंदी खबर की इस बढ़ती लोकप्रियता के पीछे करोड़ों दर्शकों का प्यार और दुलार है, जो लगातार अपनी बेबाक आवाज को मजबूती दे रहे हैं और हमारे साथ खड़े हैं।

