गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए आज मतदान हो रहा है। वहीं गुजरात के 14 जिलों की 93 सीटों पर आज दूसरे चरण का मतदान जारी है। पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने मत का भी प्रयोग किया है। वहीं आज सुबह से ही कई दिग्गजों ने अपने मताधिकार का प्रयोग भी कर लिया है। बता दें पीएम मोदी के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने पूरे परिवार के साथ वोट डाला है। वहीं उनके साथ पत्नी सोनल शाह, बेटे और बीसीसीआई के सचिव जय शाह भी मौजूद रहे। इस दौरान अमित शाह ने लोगों से बढ़चढ़कर मतदान में हिस्सा लेने की अपील की।

Union Home Minister Amit Shah, after casting his vote, says, "I appeal to everyone to vote, especially the first-time voters – the young girls and boys should vote."#GujaratElections pic.twitter.com/Zn4xbjokxm