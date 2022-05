Share This News

CUET PG 2022: केंद्रीय विश्वविद्यालयों में PG में नामांकन हेतु पहले कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET) की तारीख घोषित कर दी है। यूजीसी (UGC) के चेयरमैन प्रोफेसर एम.जगदीशन कुमार ने गुरूवार के दिन इस बात की जानकारी दी। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि आवेदन की प्रक्रिया अब शुरू कर दी गई है। इच्छुक छात्र 18 जून 2022 तक अपना आवेदन कर सकते है।

ऑनलाइन आवेदन विंडो गुरुवार देर शाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट पर जारी कर दी गयी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) सीयूईटी-पीजी 2022 का आयोजन करेगी। संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा जुलाई के आखिरी हफ्ते में आयोजित की जायेगी। यह कंप्यूटर आधारित होगी। केंद्रीय विश्वविद्यालयों के अलावा अन्य विश्वविद्यालयों में भी सीयूईटी-पीजी के मेरिट स्कोर से पीजी के विभिन्न प्रोग्राम में नामांकन ले सकते हैं।

18 जून तक कर सकते हैं आवेदन

जो भी छात्र इस परीक्षा के लिए इच्छुक हैं वो 18 जून तक आवेदन कर सकते हैं। मिली जानकारी के मुताबिक शैक्षणिक सत्र 2022-23 में 42 केंद्रीय विश्वविद्यालय CUET PG के अतिरिक्त अपनी प्रवेश परीक्षा का आयोजन कर सकते हैं। आगामी सत्र से सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए स्नातकोत्तर प्रोग्राम में प्रवेश के लिए यह अनिवार्य रूप से लागू कर दिया जाएगा।

फिलहाल छात्र जितनी जल्दी हो सके अपने आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर लें। हांलाकि अभी आपके पास 18 जून तक का समय है। वहीं कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET) 2022 UG कोर्स में प्रवेश के लिए 22 मई 2022 शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह आवेदन ऑफिशियल वेबसाइट cuet.samarth.ac.in पर जाकर किया जा सकता है।

कैसे करें सीयूईटी पीजी के लिए आवेदन (How to Apply For CUET PG)

उम्मीदवार सीयूईटी पीजी का आधिकारिक वेबसाइट Cuet.nta.nic.in पर जाएं।

होमपेज पर दिए गए सीयूईटी पीज लिंग पर क्लिक करें और फॉर्म भरें।

पंजीकृत करें और फिर पूछे गए अनुसार जानकारी भरें।

आवेदन पत्र भरें, दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन शुल्क का भुगतान करें।

आपका सीयूईटी पीजी आवेदन पत्र भरना पूरा हो जाए उसके बाद सबमिट करें।

भविष्य के लिए इसकी एक कॉपी डाउनलोड करें और चाहे तो प्रिंट ले सकते है।

