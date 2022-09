Armenia-Azerbaijan में जंग हुई तेज, अब तक 100 सैनिकों की मौत

Armenia-Azerbaijan War : अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच सीमा पर जंग में मंगलवार को लगभग 100 सैनिकों की मौत हो गई। इससे दोनों पक्षों के हमलों ने लंबे समय से विरोधियों के बीच व्यापक शत्रुता के डर को बढ़ावा दिया।

आर्मेनिया ने कहा कि उसके कम से कम 49 सैनिक मारे गए। अजरबैजान ने कहा कि उसे 50 सैनिकों की मौत का नुकसान हुआ।

अर्मेनिया के रक्षा मंत्रालय के अनुसार, आधी रात के बाद अज़रबैजानी बलों ने अर्मेनियाई क्षेत्र के कई हिस्सों में एक आर्टिलरी बैराज और ड्रोन हमले किए। उसने कहा कि दिन के दौरान गोलाबारी कम तीव्र हो गई लेकिन अज़रबैजानी सैनिक अर्मेनियाई क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे।

अज़रबैजान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह सोमवार देर रात और मंगलवार की शुरुआत में आर्मेनिया द्वारा “बड़े पैमाने पर उकसावे” का जवाब दे रहा था। इसने कहा कि अर्मेनियाई सैनिकों ने लैंड माइन्स बिछाए और अज़रबैजानी सैन्य ठिकानों पर गोलीबारी की।

#BreakingNews

🔸#Azerbijan's MLRS raining Rockets over #Armenian Army positions.

🔸Till now 50+ Armenian soldiers have been killed as well as Multiple other orher equipment has also been destroyed by #Azerbaijani Military. pic.twitter.com/D437cqgknK

— Conflict Watch PSF (@AmRaadPSF) September 13, 2022