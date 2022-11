चीन में iphone कंपनी में मचा बवाल, जबरदस्त तरीके से हुई लोगों में झड़प

एपल को सबसे ज्यादा आईफोन बना कर देने वाली फैक्ट्री चीन में है और यहाँ बवाल मचा हुआ है। जेंगझाउ (Zhengzhou) शहर में स्थित फॉक्सकॉन (Foxconn) की फैक्ट्री में हजारों मजदूरों ने विरोध शुरू कर दिया है, लात-घूँसे भी चले हैं।

चायनीज वीडियो शेयरिंग ऐप काइशॉ (Kuaishou) पर फॉक्सकॉन के ही कर्मचारियों ने वहाँ के लाइव वीडियो शेयर किए। वहाँ के कुछ वीडियो ट्विटर पर भी हैं। इन वीडियो में देखा जा सकता है कि हजारों की संख्या में आईफोन (iPhone) बनाने वाले मजदूर विरोध कर रहे हैं, हाथापाई भी होते देखा जा सकता है।

❗️Protests and riots are happening at Foxconn's largest IPhone factory in the Mainland 🇨🇳 China's City of Zhengzhou.



Over 100,000 people have been locked in their "factory dorms" for weeks, many without pay due to China's authoritarian lock downs. pic.twitter.com/PX8XRUEdN1