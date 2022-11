पाकिस्तान में गुरुपर्व समारोह के मद्देनजर सिख तीर्थयात्रियों के लिए भारतीय उच्चायोग अलर्ट पर

पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग सिख जत्थों या तीर्थयात्रियों के समूहों की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है, जो पड़ोसी देश गुरुपर्व समारोह के लिए जा रहे हैं।

इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग की एक कांसुलर टीम तीर्थयात्रियों की जरूरतों का ध्यान रखने और पाकिस्तान के कई गुरुद्वारों में उनकी सुरक्षित यात्रा की सुविधा के लिए तैयार है।

@IndiainPakistan consular team is on the ground,with the Indian jatha visiting Pakistan for Gurupurab, coordinating with jatha leaders,local authorities for their safety, security and to facilitate their visit to various Gurdwaras in Pakistan@MEAIndia

— India in Pakistan (@IndiainPakistan) November 7, 2022