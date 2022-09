कनाडा में बढ़ रहे हेट क्राइम पर भारत सरकार ने भारतीयों को दी सावधानी बरतने की सलाह

भारत सरकार ने शुक्रवार को कनाडा में अपने नागरिकों को कनाडा में हेट क्राइम, सांप्रदायिक हिंसा और भारत विरोधी गतिविधियों की घटनाओं का हवाला देते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी।

विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता अरिंदम बागची ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक एडवाइजरी नोट ट्वीट किया।

एडवाइजरी नोट के अनुसार, “कनाडा में घृणा अपराधों, सांप्रदायिक हिंसा और भारत विरोधी गतिविधियों की घटनाओं में तेज वृद्धि हुई है। विदेश मंत्रालय और कनाडा में हमारे उच्चायोग/वाणिज्य दूतावास ने इन घटनाओं को कनाडा के अधिकारियों के साथ उठाया है और उनसे उक्त अपराधों की जांच करने और उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। इन अपराधों के अपराधियों को कनाडा में अब तक न्याय के कटघरे में नहीं लाया गया है।

