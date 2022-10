थाईलैंड में हुई ताबड़तोड़ फायरिंग 32 लोगों की हुई मौत, हमलावर ने खुद को भी उतारा मौत के घाट

थाईलैंड से एक सनसनीखेज वारदात का मामला सामने आया है। बता दें कि थाईलैंड के उत्तर-पूर्वी प्रोविंस में अंधाधुंध गोलीबारी की घटना हुई है। खबर तो ये भी आ रही है कि खबर लिखे जाने तक इस घटना से 32 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। बताया जा रहा है कि फायरिंग इतनी अंधाधुंध हुई कि आसपास मौजूद लोगों को कुछ समझ ही नहीं आया और अफरा तफरी मच गई । जानकारी के मुताबिक कई मासूम भी मौत की गोद में बैठ गए हैं। हमलावर ने खुद को भी गोली से उड़ाया, वीडियो आया सामने

Mass #shooting at a #childcare centre in #Thailand’s northeastern province of Nong Bua Lam Phu. Initial reports indicate 38 people killed, mostly children.

Police have named a suspect, a 34-year Ex police officer.

He’s still on the run. #กราดยิง #กราดยิงหนองบัวลำภู pic.twitter.com/dfsfqebTUk