इंडोनेशिया की जामी मस्जिद में लगी आग, बड़ा गुंबद ढहा

Indonesia Jami Masjid Fire : इंडोनेशिया के उत्तरी जकार्ता में जामी मस्जिद के विशाल गुंबद में बुधवार को मरम्मत कार्य के दौरान आग लग गई और वह ढह गया। घटनास्थल से धुएं का एक घना बादल उठता देखा गया।

मस्जिद इस्लामिक अध्ययन और विकास पर एक थिंक टैंक जकार्ता इस्लामिक सेंटर से संबंधित भवन परिसर में स्थित है।

WATCH 🚨 Huge dome of the Jakarta Islamic Centre Grand Mosque in Indonesia collapses following a major fire pic.twitter.com/916ecPbgAa