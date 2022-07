Sri Lanka Economic Crisis: श्रीलंका में पिछले कुछ महीनों से चल रहे आर्थिक सकंट के बीच वहां पर इमरजेंसी की घोषणा भी हो गई है। उसी को दखते हुए कल ये खबर आ रही थी की श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे के मालदीव छोड़कर सिंगापुर चले जाने के कयास लग रहे हैं। हालांकि कल देर रात खबर आई कि वह मालदीव से सिंगापुर जाने के लिए एक निजी जेट की प्रतीक्षा कर रहे थे। मालदीव के सूत्रों ने बताया कि देश छोडने में राजपक्षे की मदद मालदीव संसद के अध्यक्ष और पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नाशीद ने किया है। निर्वासन के दौरान नाशीद श्रीलंका में ही रहे थे।

हालांकि मालदीव की जनता ने वहां की सरकार का विरोध भी किया की वो एक भागे हुए राष्ट्रपति को अपने देश में शरण दे रहे है। राष्ट्रपति और सरकार के खिलाफ व्यापक विरोध के बीच श्रीलंका में देशव्यापी कर्फ्यू लगा दिया गया। बता दें यह कर्फ्यू आज सुबह तक के लिए ही था।

#WATCH | Sri Lankan military personnel guard the Prime Minister's chair in his office in Colombo, in view of the #SriLankaProtests pic.twitter.com/kd9L7Fevm8