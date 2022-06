World Environment Day 2022: जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 5 जून, यानी कि आज विश्वभर में हम ‘पर्यावरण दिवस’ मना रहे है। आज हम इसी पर आपके साथ कुछ विचार साझा करेंगे। ‘विश्व पर्यावरण दिवस’, एक ऐसा दिन जो हमें प्रकृति के लिए अपने कर्तव्य से अवगत कराता है। यह दिन पर्यावरण की ओर जागरूक करने और इस दिशा में उचित कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करता है। हालांकि यह हमारा कर्तव्य है कि पर्यावरण की रक्षा में हम हर दिन अपना योगदान दें और इसे अपने जीवन का अहम हिस्सा बनाएं क्योंकि पर्यावरण से ही हमारा जीवन है।

#WorldEnvironmentDay#विश्व_पर्यावरण_दिवस

Today marks 50 years since World Environment Day began, and comes with Earth facing multiple crises. The slogan for 2022 is “Only One Earth”. So let's plant 🌿 TULSI plant for Environment Protection.

Inspired by Sant Shri Asharamji Bapu. pic.twitter.com/WSvRKJ8Qaj