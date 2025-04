Share

World Health Day 2025 : 7 अप्रैल को हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस (World Health Day 2025) मनाया जाता है और यह विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा अपनी भागीदार संस्थाओं के सहयोग से शुरू की गई एक वैश्विक पहल है। जैसे-जैसे बीमारियों, मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों और प्रिवेंटिव केयर की अहमियत को लेकर जागरूकता बढ़ रही है, स्वास्थ्य अब एक वैश्विक प्राथमिकता बन चुका है। आइए जानते हैं कि इस दिन की शुरुआत कैसे हुई, इस साल की थीम क्या है और इस दिन का महत्व क्यों है।

विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम (Theme of World Health Day 2025)

हर साल, WHO एक खास थीम के तहत विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाता है, जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य से जुड़े प्रमुख मुद्दों को उजागर करना होता है। 2025 के लिए, इस साल की थीम है “स्वस्थ शुरुआत, आशावादी भविष्य” (Healthy Beginnings, Hopeful Futures)। इस अभियान में सरकारों और स्वास्थ्य संगठनों से यह अपील की गई है कि वे प्रभावी पहलें लागू करने के लिए निवेश करें, ताकि माताओं और नवजात शिशुओं की दीर्घकालिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सके और ऐसी बीमारियों से बचाव किया जा सके जिनसे मौतें रोकी जा सकती हैं।

विश्व स्वास्थ्य दिवस का इतिहास

विश्व स्वास्थ्य दिवस की शुरुआत 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, जब WHO ने इसे अपनी पहली स्वास्थ्य सभा में प्रस्तावित किया। इसके बाद से, 1950 से हर साल यह दिन मनाया जाता है। यह दिन WHO की स्थापना की याद में मनाया जाता है और इसका उद्देश्य तत्काल स्वास्थ्य समस्याओं पर प्रकाश डालना और वैश्विक स्तर पर जागरूकता बढ़ाना है। WHO का उद्देश्य राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रहते हुए दुनिया भर में महत्वपूर्ण स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान करना है। इस दिन का प्रयोग प्रमुख स्वास्थ्य प्राथमिकताओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उजागर करने के लिए किया जाता है।

विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 का महत्व

पिछले पांच दशकों से, विश्व स्वास्थ्य दिवस ने मानसिक स्वास्थ्य, मातृ और शिशु स्वास्थ्य, और जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक स्वास्थ्य समस्याओं पर प्रकाश डाला है। यह सिर्फ एक दिन का उत्सव नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा अभियान है जो चर्चाओं, कार्यवाहियों और प्रयासों को प्रेरित करता है, जो 7 अप्रैल के बाद भी जारी रहते हैं। यह दिन वैश्विक समुदायों को एकजुट करने और दुनिया भर में अधिक स्वस्थ और लचीले समाजों के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

विश्व स्वास्थ्य दिवस का उद्देश्य न केवल स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाना है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि वैश्विक स्तर पर हम सभी को मिलकर, एक दूसरे का समर्थन करके, एक स्वस्थ और बेहतर भविष्य की दिशा में काम करना है।

