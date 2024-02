Share

Baby Shower Party :

बेबी शॉवर पार्टी आपने बहुत देखी होगी लेकिन इस वक्त सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हो रहा है, जिसे ‘सुपर क्यूट’ बताया जा रहा है। दरअसल छात्रों ने मिलकर अपनी प्रेग्नेंट प्रोफेसर के (Baby Shower Party) लिए बेबी शॉवर पार्टी रखी थी, जिसकी फोटो वायरल हो रही है।

बेबी शॉवर पार्टी अक्सर लोग अपने घर पर मनाते हैं लेकिन एक प्रॉफेसर (Baby Shower Party) को छात्रों ने उस वक्त हैरान कर दिया, जब क्लासरूम में बेबी शॉवर की पार्टी रख दी। हैरानी की बात ये रही कि प्रेग्नेंट प्रोफेसर को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। यह उसके लिए एक सरप्राइज था।

प्रोफेसर का रिएक्सन लोगों को खूब आ रहा पसंद

प्रोफेसर जैसे जी अपने कलीग के साथ क्लासरूम में दाखिल हुईं, उन पर फूलों की बारिश की गई। क्लासरूम में घुसते ही जब उन्होंने देखा तो वह हैरान रह गईं। वह शर्माते हुए वहां से जाने लगीं लेकिन अन्य महिला प्रोफेसर और छात्राएं उन्हें क्लासरूम लेकर आईं और केक कटवाया।

प्रेग्नेंट प्रोफेसर का रिएक्शन कमाल का था, उनके चेहरे पर की खुशी देखकर लोग इसे ‘सुपर क्यूट’ वीडियो बता रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि प्रोफेसर इस सरप्राइज से कितनी खुश हैं। वीडियो केरल के थालास्सेरी में सहकारी स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान (College Of Nursing Thalassery & Co-Operative Institute Of Health Science) का बताया जा रहा है।

