Airport पर नाव चलते देख लोग हुए हैरान, जानें कैसे एयरपोर्ट पर चली नाव?

सोशल मीडिया पर आए दिन कुछ ऐसी चीजें वायरल हो जाती है जिसकी लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं किए होते हैं। ठीक ऐसे ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखने के बाद लोगों के हंसी के ठहाके रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आज के इतने भाग दौड़ की जिंदगी में लोग कही भी और कभी भी छोटी सी खुशीयों की तलाश में लग जाते है। बता दें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्वीटर पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें साफ देखा जा सकता है की एक एयरपोर्ट पर कुछ लोग नाव चलाते हुए नजर आ रहे है। आपको बता दें ये बिल्कुल ही सही पढ़ा आपने की Airport पर हवाई जहाज के बदले कुछ लोग नाव चलाते हुए नजर आएंगे। चलिए आइए अपनी-अपनी कुर्सी की पेटी बांधते हुए पूरे वीडियो को देखते है।

Meanwhile at the airport.. 😂 pic.twitter.com/3p5JC0Oqhq