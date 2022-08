बंदर ने बचाई बिल्ली की जान, लोग नजारा देख हुए भावुक , वीडियो वायरल

कहते हैं न कि इंसानियत केवल इंसानों में ही होती है, लेकिन आज सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहे एक वीडियो ने लोगों कि इस धारणा को बदल के रख दिया और ये भी साबित कर दिया कि जानवरोंं में भी दया होती है। इसके साथ ही ये भी साबित हो गया कि इंसान ही प्रेम करना नहीं जानता है बल्कि प्रेम की भाषा और प्रेम करना जानवरों को भी आता है।

वैसे अक्सर देखा जाता है कि जानवरों में आपस में 36 का आंकड़ा होता है। आज एक ऐसा नजारा दिखा जिसे देख आपकी आंखें भी गीली हो जाएंगी। दरअसल अचानक से एक छोटे से कुएं में एक बिल्ली का बच्चा गिर जाता है, लेकिन किसी इंसान की उस पर नजर नहीं पड़ती है। आपको बता दें कि जैसा कि इस वायरल वीडियों में साफ दिख रहा है कि एक छोटे से बंदर की नजर इस घटना पर पड़ जाती है।

इसी के साथ वो बंदर बिना कुछ सोचे समझे उस कुएं में कूद जाता है। इतना ही नहीं वो बंदर वजन में अपने से भारी बिल्ली को उठाने की कोशिश कर उसको कुएं से बाहर निकालने का पुरजोर प्रयास करता है। कुछ देर बाद लोगों की नजर इस दृश्य पर पड़ती है तो भीड़ में मौजूद एक महिला उन दोनों जानवरों को रस्सी की मदद से बचानें में कामयाब हो जाती है। इसे देख बंदर भी काफी उत्सुक दिखता है। आपको बता दें कि लोगों ने इस नजारे की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी है। अब उस वीडियो की चर्चा हर जवान पर दिखाई दे रही है।

Little monkey is anxious to save a trapped kitty pic.twitter.com/jqWpobVOiZ