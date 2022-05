सोशल मीडिया पर आज कल लोगों की बहुत सी अजीबोगरीब हरकतें कैमरे में कैद हो जाती है। जिसके साथ वो वीडियो तेजी से वायरल भी हो जाती है। लोगों के अंदर आजकल सोशल मीडिया पर वायरल होने का क्रेज अब तेजी से बढ़ता जा रहा है। लेकिन बढ़ते क्रेज के साथ लोग अपनी जान की कीमत भी भूलते जा रहे है। हालांकि सोशल मीडिया पर भी ठीक ऐसा कुछ वीडियो तेजी से वायरल होता जा रहा है।

जिसमें देखा जा सकता है की कुछ युवक सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए अपनी और अन्य लोगों की जान को खतरें मे डालते हुए नजर आ रहे है। बता दें वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि 6 लड़के एकसाथ एक ही Scooty (स्कूटी) पर बैठकर बीच सड़क पर जा रहे हैं। आप भी इस सोच में पड़ गए होंगे की एक स्कूटी जिसपर बैठने की क्षमता केवल 2 लोगों की होती है उसपर 6 लोग कैसे बैठ सकते है? तो आइए देखते है वायरल हो रहे वीडियो में ऐसा कैसे मुमकिक हुआ।

