UP Election Final Phase: आज यूपी विधानसभा चरण (UP Election Final Phase) का आखिरी और सातवां चरण (UP Election Final Phase) का मतदान चल रहा है। सातवें चरण (UP Election 2022) में वाराणसी, चंदौली, भदोही, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़ और जौनपुर के 54 विधानसभा सीटों पर पूरी तैयारी के साथ वोटिंग हो रही है। चंदौली की चकिया विधानसभा, सोनभद्र की राबर्ट्सगंज और दुद्घी विधानसभा नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण यहां सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक ही मतदान होगा। बाकी 51 सीटों पर शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी।

मऊ- 9.97 प्रतिशत

मिर्जापुर- 8.81 प्रतिशत

सोनभद्र- 8.39 प्रतिशत

वाराणसी- 8.90 प्रतिशत

आजमगढ़- 8.08 प्रतिशत

भदोही- 7.41 प्रतिशत

चंदौली- 7.72 प्रतिशत

गाजीपुर- 8.39 प्रतिशत

जौनपुर- 8.99 प्रतिशत

कुल – 8.58 प्रतिशत

वहीं वाराणसी में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नीलकंठ तिवारी ने कहा सबसे आग्रह है कि घरों से निकलकर मतदान करें। जनता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काम को देख रही है और हमारा अनुमान है कि हम पिछली बार से ज़्यादा सीटे जीतेंगे।

