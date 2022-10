डार्क वेब मार्केटप्लेस BidenCash पर लीक हुए 9 मिलियन से अधिक क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के डिटेल्स !

ऑनलाइन स्कैमर्स ने एक डार्क वेब मार्केटप्लेस पर 9 मिलियन से अधिक यूजर्स के क्रेडिट कार्ड की जानकारी मुफ्त में लीक की है। अब कोई भी डार्क वेब पर कार्डिंग साइट बाइडेनकैश पर जा सकता है और इन डिटेल्स को मुफ्त में डाउनलोड कर धोखाधड़ी करने के लिए उनका उपयोग कर सकता है।

डेटा के विश्लेषण से पता चलता है कि अधिकांश प्रभावित कार्ड अमेरिका से थे लेकिन एक बड़ा डेटा डंप भारत, यूके, ब्राजील, मैक्सिको, तुर्की, स्पेन, इटली, ऑस्ट्रेलिया और चीन का है।

पिछले कुछ महीनों में साइबर रिसर्चर्स ने डार्क वेब पर बिडेनकैश फोरम को रूसी भाषा में 1.2 मिलियन कार्ड के मुफ्त डेटाबेस की पेशकश करते हुए पाया। हाल ही में BidenCash वेबसाइट पर 7.9 मिलियन क्रेडिट कार्ड रिकॉर्ड बिक्री के लिए उपलब्ध होने के बाद ऐसा हुआ। इस तरह कुल 9 मिलियन से अधिक कार्ड डेटा स्वतंत्र रूप से उपलब्ध था।

इस बार उन्होंने सोशल सिक्योरिटी नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर और सीवीवी नंबर पब्लिश किए, जो कि अतीत में जारी किए गए की तुलना में बहुत अधिक महत्वपूर्ण जानकारी है।

लीक हुए डेटा में कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, सीवीवी नंबर, धारक का नाम, बैंक का नाम, कार्ड का प्रकार, स्थिति और धारक का पता, राज्य और ज़िप कोड, ईमेल पता, एसएसएन और फोन नंबर शामिल हैं।

⚠️ #BidenCash after 4 months shared a new credit card dump of over 1 million users!

ℹ️ These cards mainly come from web skimmers!

🚨 The archive contains: PAN, CVV2, Expiration date, Name, Surname, Shipping Address and Email!

We are analyzing the data, more details soon! pic.twitter.com/bR1NuNdeSF

— D3Lab (@D3LabIT) October 7, 2022