Nothing Ear (Stick) ईयरबड्स भारत में लॉन्च, शानदार फीचर्स और स्पेक्स से लैस

Nothing ने अपना तीसरा प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम Nothing Ear (Stick) ईयरबड है। नए ईयरबड बिल्कुल Nothing Ear (1) की तरह नहीं हैं और एक अलग फीचर सेट के साथ आते हैं।

Nothing Ear (Stick) स्पेक्स & फीचर्स

Nothing Ear (Stick) एक नए वर्टीकल, सिलिंड्रिकल केस के साथ आता है जो लिपस्टिक के आकार का है। केस के बॉडी में कोई हिन्ज और लिड नहीं होता है, बल्कि ईयरबड्स तक पहुंच खोलने के लिए जगह-जगह ट्विस्ट हैं। इसका केस USB-C अडैप्टर से चार्ज होता है और वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता है।

इसकी तुलना में, नथिंग ईयर (1) में एक चौकोर केस था जो वायरलेस चार्जिंग का समर्थन करता था, लेकिन फिर भी एक ट्रांसप्रेंट लिड ढक्कन था जिससे आप ईयरबड्स को देख सकते थे।

Nothing Ear (Stick) ईयरबड्स की बात करें तो हमारे पास 12.6 मिमी डायनेमिक ड्राइवर, एएसी और एसबीसी कोडेक के लिए सपोर्ट और एक स्टेम डिजाइन के साथ नथिंग सिग्नेचर ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन है। कंपनी का दावा है कि ईयर (स्टिक) सुनने के समय के 7 घंटे या एक बार चार्ज करने पर 3 घंटे तक चल सकता है और केस के साथ म्यूजिक प्लेबैक के लिए कुल बैटरी समय 29 घंटे तक है।

दूसरी ओर The Ear (1) में सिलिकॉन-टिप वाले ईयरबड्स हैं और यह एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन (एएनसी) के साथ आया है, कुछ ऐसा फीचर जो ईयर (स्टिक) में नहीं दिया गया है।

इस बार कोई सिलिकॉन टिप्स नहीं हैं और आपको बटन-आधारित जेस्चर मिलते हैं। ईयरबड्स भी IP54 डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस, इन-ईयर डिटेक्शन और Google Fast Pair के साथ-साथ Microsoft Swift Pair के लिए सपोर्ट के साथ आते हैं। वे ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट करते हैं और एंड्रॉइड 5.1 से ऊपर के वर्जन के ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलते हैं और iOS 11 को भी सपोर्ट करते हैं।

Nothing Ear (Stick) की कीमत 8,499 रुपये है और यह भारत में मिंत्रा और फ्लिपकार्ट पर 17 नवंबर से ओपन सेल के माध्यम से खरीदने के लिए उपलब्ध होगा, जो कि 4 नवंबर से शुरू होने वाली अंतरराष्ट्रीय उपलब्धता की तुलना में बहुत बाद में है।

Share This News