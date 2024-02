Share

Advertisement

Vyas Ji Tahkhana New Name: वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर (Gyanvapi) में व्यासजी के तलघर में दर्शन पूजन शुरू होने के बाद काशी विद्वत परिषद के पदाधिकारियों ने संत समाज के साथ मिलकर पूजन किया। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में व्यासजी के तलघर में दर्शन पूजन शुरू होने के बाद काशी विद्वत परिषद के पदाधिकारियों ने संत समाज के साथ मिलकर पूजन किया। काशी विद्वत परिषद ने व्यास जी ने नाम बदलकर ज्ञान तालगृह (Vyas Ji Tahkhana New Name) दिया हैं। उनका कहना है कि तहखाना नहीं, अब ज्ञान तालगृह के नाम से ही इसे जाना जाएगा. इस पर अखिल भारतीय संत समिति ने भी मुहर लगा दी है. वहीं पांच वक्त की आरती का समय भी निर्धारित कर दिया गया है.

Advertisement

ज्ञानवापी परिसर में मौजूद का नाम बदलकर ज्ञानवापी तल गृह रखा है. यहां पूजन-अर्चन शुरू होने से आम भक्तों के साथ संत समाज भी बेहद उत्साहित हैं. यहां दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है और आस्था का उत्सव शुरू हो गया है. ज्ञानवापी तल गृह में पूजा पाठ का समय भी तय हो गया है. यहां दिन में 5 बार पूजा पाठ और आरती होगी.

इसे अखिल भारतीय संत समिति ने भी मंजूरी दी थी. आरटी 5 राउंड का समय भी समायोजित किया गया है। पहला कार्य 3:30 बजे शुरू होता है। अभियोजक शैलेन्द्र पाठक ने बुधवार शाम को जिला मजिस्ट्रेट एस राजलिंगम से मुलाकात की और ज्ञानवापी स्थित व्यासजी कक्ष में देवता की पूजा करने के पहले के आदेश के बाद तुरंत पूजा करने की अनुमति मांगी। विक्रेता का रिसीवर जिला मजिस्ट्रेट होता है। इस प्रकार कक्ष में मूर्ति की प्रतिष्ठा के बाद पूजा प्रारम्भ हुई। मूर्तियों के चयन पर एएसआई प्रबंधन को वह रिपोर्ट मिल गई जिसकी तलाश की जा रही थी और उन्होंने तुरंत कमरे की तिजोरी से मिली मूर्तियों को उठाकर कमरे में रख दिया।

आपको बता दें कि एएसआई ने अपनी जांच रिपोर्ट में कहा था कि आधार पर हनुमान विष्णु और गणेश की एक मूर्ति दो शिवलिंग और मकर की एक मूर्ति मिली थी। इन मूर्तियों के अलावा 259 वस्तुएं जिला प्राधिकरण को सौंप दी गईं। साक्ष्य भण्डार में रखा गया। जिला अदालत द्वारा आदेश जारी करने के बाद वादी ने जिला न्यायाधीश से संपर्क किया और अदालत के आदेश का पालन करने के लिए कहा।

प्रशासन ने पहले राज्य के वकील से इस मामले पर कानूनी राय लेने के बाद भूमिगत मूर्ति को चुना। इसके अलावा काशी विश्वनाथ डोम और व्याजी सेलार के बीच सड़क निर्माण के लिए विशेषज्ञों की एक टीम भेजी गई है. उन्होंने सुझाव दिया कि समूह ने चार फुट की बाड़ काट दी और यहां एक गेट लगा दिया। इसके बाद प्रशासक और पुलिस अधिकारियों की देखरेख में ज्ञान खंड को काटकर बैसजी के तहखाने में ले जाया गया।

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरो को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए

ये भी पढ़े: Gyanvapi Case: ज्ञानवापी सुनवाई के बाद साइन बोर्ड पर लिखा- ज्ञानवापी मंदिर मार्ग