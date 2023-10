Advertisement

पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वह लगातार ड्रोन के जरिए पंजाब में नशे की खेप भेजने में लगा हुआ है। सतर्क सीमा सुरक्षा बल (BSF) के जवान उसके नापाक इरादों को नाकाम करने में लगे हुए हैं। लेकिन अब वह नई-नई चालें चलने लगा। जहां ड्रोन खेतों में हेरोइन गिराते थे, वहीं अब पाकिस्तानी तस्करों ने ड्रोन का इस्तेमाल कर पंजाब में सीधे घरों तक हेरोइन पहुंचाना शुरू कर दिया है।

Advertisement

On 2nd October during late evening hours, forward deployed BSF troops intercepted the movement of a drone near Kalsian Khurd village, Tarn Taran district. Further, BSF troops recovered a drone with 01 packet, suspected to be narcotics, from a paddy field. The recovered drone is a…