Harda Factory Blast: हरदा में पटाखा फैक्ट्री में हुआ बड़ा हादसा

Harda Factory Blast Major accident occurred in firecracker factory in Harda

Share

Harda Factory Blast:

Advertisement

मध्य प्रदेश के हरदा में एक पटाखा फैक्ट्री में एक अचानक बड़ा धमाका हुआ, जिसमें छह लोगों की मौत और चार दर्जन घायल हो गए। पूरा शहर इस ब्लास्ट से (Harda Factory Blast) हिल गया है। धमाके के बाद फैक्ट्री में भारी आग लगी है। जानकारी के अनुसार, आसपास के करीब पच्चीस घरों में आग लगी है। वहाँ लोग जान बचाने के लिए भागते नजर आते हैं। फिलहाल, 20 से अधिक घायलों को (Harda Factory Blast ) हरदा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही, आसपास के जिलों से फायर ब्रिगेड गाड़ियां हरदा के लिए रवाना हो गई हैं।

Advertisement

You May Also Like

जानकारी के अनुसार सुबह मगरधा रोड पर एक अवैध पटाखा (Harda Factory Blast) फैक्ट्री में भारी आग लगी। फैक्ट्री से उठते हुए धुएं और आग की लपटें दूर से ही देखा जा रहा है। सूचना मिलने के बाद प्रशासनिक अमला और फायर बिग्रेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं।

सीएम मोहन यादव ने लिया संज्ञान, अस्पतालों में तैयारी करने को कहा

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घटना को संज्ञान लेते हुए मंत्री उदय प्रताप सिंह, एसीएस अजीत केसरी और डीजी होम गार्ड अरविंद कुमार को हेलीकॉप्टर से हरदा जाने का आदेश दिया है। वहीं, इंदौर के एम्स, भोपाल के मेडिकल कॉलेज और भोपाल की बर्न यूनिट को आवश्यक तैयारी करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं।

साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों को राहत कार्यों के लिए निर्देश दिए गए हैं, और इंदौर और भोपाल से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भेजी जा रही हैं।

नर्मदापुरम से भी पहुंच रहीं कई दमकल गाड़ियां

हरदा पटाखा फैक्ट्री अग्निकांड को लेकर नर्मदापुरम से फायर ब्रिगेड ओर एंबुलेंस हरदा भेजी जा रही हैं l नर्मदापुरम से भी स्टाफ हरदा के लिए रवाना हो गया है l आधिकारिक जानकारी के अनुसार, नर्मदापुरम से 6 फायर ब्रिगेड ओर 4 एम्बुलेंस डॉक्टर और स्टाफ के साथ हरदा के लिए निकल गई हैं l

यह भी पढ़ें- http://Supreme Court on Surrogacy: कुंवारी महिला को मां बनने की इजाजत कैसे दें? सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सवाल

Hindi Khabar App – देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए l हिन्दी ख़बर ऐप