Delhi: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों (Emmanuel Macron) भारत दौरे पर हैं। शुक्रवार रात इमैनुएल मैक्रों दिल्ली की दरगाह निज़ामुद्दीन औलिया पहुंचे। करीब 700 साल पुरानी इस दरगाह में मैक्रों आधा घंटा रुके। दरगाह निज़ामुद्दीन औलिया को भारत में सूफी संस्कृति का केंद्र माना जाता है। यह दरगाह प्रसिद्ध सूफी निज़ामुद्दीन औलिया और उनके शिष्य अमीर खुसरो की कब्र है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति के साथ भारत के विदेश मंत्री एस.जयशंकर ने भी दरगाह पर सजदा किया।

#WATCH | President of France Emmanuel Macron visited the Hazrat Nizamuddin Aulia Dargah on Friday. (26.01)



(Source: Hazrat Nizamuddin Aulia Dargah) pic.twitter.com/gf5hMBxZA4