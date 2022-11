क्रिकेट के मैदान पर भारतीय क्रिकेटरों का जलवा अभी भी बरकरार है। बता दें ICC की रैंकिग लिस्ट में भारतीय बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव के शानदार प्रदर्शन के कारण आज पूरे विश्व में उनके नाम का डंका बजने लगा है। बता दें उनके इस शानदार प्रदर्शन के कारण वो अभी भी टी-20 के रैंकिग में पहले स्थान पर बने हुए है।

🔹 Suryakumar Yadav continues to shine

🔹 A host of Australia stars make big gains



The latest movements on the @MRFWorldwide ICC Men's Player Rankings ⬇️ https://t.co/3WOEsj9HrQ