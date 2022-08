भारतीय युवा खिलाड़ी शुभमन गिल अपने बेहतरीन खेल से सोशल मीडिया पर इन दिनों खूब छाए हुए हैं। हाल ही में उन्होनें वेस्टइंडीज़ और जिम्बाब्वे के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया जिसके बाद से वो सोशल मीडिया पर स्टार क्रिकेट की तरह छाएं हुए हैं। वहीं अब खेल के साथ साथ शुभमन गिल अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में बने हुए हैं। दरअसल शुभमन गिल को एक्ट्रेस सारा अली खान के साथ एक रेस्तरां में स्पॉट किया गया जिसके बाद सोशल मीडिया पर ये अटकलें लगाई जानें लगी कि कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहें हैं वहीं कुछ लोगों ने तो दोनों के ऊपर मीम्स बनाना शुरू कर दिया।

वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन के बाद से शुभमन गिल ब्रेक पर चल रहें हैं लेकिन इस बीच वो लाइमलाइट में छाए हुए हैं दरअसल शुभमन गिल को बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान के साथ एक रेस्तरां में स्पॉट किया गया दोनों एक साथ डिनर करते हुए स्पॉट किए गए जहां किसी फैन ने उनकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर ये तस्वीर आग की तरह फैल गई वहीं इससे पहले शुभमन गिल का नाम जाने माने स्टार क्रिकेट सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर से भी जोड़ा गया था लेकिन उसके बाद दोनों ने अचानक से सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम प्लैटफ़ॉर्म से एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है। वही अब तुरंत शुभमन गिल का नाम एक्ट्रेस सारा अली खान के साथ जोड़ा जाने लगा है।

