सचिन तेंदुलकर ने गोल्डन ब्वॉय ‘अचिंता शेउली’ को किया सलाम, ट्वीट कर दी बधाई

बर्मिंघम Common Wealth Games 2022 में भारतीय खिलाड़ीयों के अच्छे प्रदर्शन की बदौलत देश का नाम रोशन हो रहा है। इसी सिलसिले में वेटलिफ्टर अचिंता शेउली ने बर्मिंघम में भारत को तीसरा Common Wealth Games स्वर्ण पदक दिलाया है। 20 साल के अचिंता ने 73 किलोग्राम वेट कैटेगरी में कुल 313 किलो वजन उठाकर गोल्ड पर कब्जा जमाया। अचिंता ने स्नैच राउंड में 143 और क्लीन एंड जर्क राउंड में 170 किलोग्राम का वजन उठाया। अचिंता के इस स्वर्णिम उपलब्धि पर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) बेहद गदगद हैं। सचिन ने अपनी खुशी का इजहार सोशल मीडिया पर किया।

फैंस के बीच क्रिकेट के भगवान का दर्जा हासिल कर चुके सचिन ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर लिखा, कि टेलर से अपने करियर की शुरुआत करने से लेकर देश के तिरंगे का मान ब़ढ़ाने तक के सुनहरे सफर के लिए अचिंता को बहुत बहुत शुभकामनाएं।

From starting as a tailor in Howrah to support your family, to making the tricolour 🇮🇳 fly high at Birmingham.



Such a wonderful journey & an inspirational story, Achinta!



Congratulations on the 🥇 & kudos to the Indian Army for supporting sporting talent.#CommonwealthGames2022 pic.twitter.com/sLfJZCZ7H4