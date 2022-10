उत्तर प्रदेश के गरीब एथलिट राम बाबू ने 35 KM वॉक रेस में तोड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड, गोल्ड मेडल किया अपने नाम

उत्तर प्रदेश के राम बाबू ने राष्ट्रीय खेलों में एथलेटिक्स प्रतियोगिता के समापन दिवस पर पुरुषों की 35 किमी वॉक रेस में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए को स्वर्ण पदक अपने नाम किया।

बेरोजगार शारीरिक शिक्षा स्नातक बाबू ने 2 घंटे 36 मिनट 34 सेकंड में प्रतियोगिता जीती और हरियाणा के जुनैद खान के 2:40.16 के पिछले राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ते हुए गोल्ड मैडल जीता। जुनैद मंगलवार को 2:40.51 के समय के साथ दूसरे स्थान पर रहे।

रोजी मीना पलाराज (तमिलनाडु) और शिव सुब्रमण्यम (सेवा) द्वारा क्रमशः महिलाओं और पुरुषों के पोल वॉल्ट राष्ट्रीय अंकों के बाद, यह खेलों में पांचवां राष्ट्रीय रिकॉर्ड है और ट्रैक और फील्ड स्पर्धाओं में तीसरा है। अन्य दो राष्ट्रीय रिकॉर्ड भारोत्तोलन प्रतियोगिताओं में थे।

