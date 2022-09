एशिया कप 2022 में पाकिस्तान की हार से हुआ PCB चीफ रमीज राजा का मूड ख़राब, रिपोर्टर से की बदतमीजी

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के प्रमुख रमीज राजा (Ramiz Raja) एशिया कप 2022 के फाइनल में श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ पाकिस्तान की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की हार के बाद निराश दिखाई दे रहे थे। मैच के बाद, उग्र पीसीबी प्रमुख ने एक भारतीय पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार किया और उसका फोन भी छीन लिया।

श्रीलंका की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2022 के फाइनल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 23 रनों से हराकर अपने एशिया कप खिताब की संख्या को 6 तक ले लिया। कुल मिलाकर, श्रीलंका और पाकिस्तान ने 1986, 2014 और 2022 में पूर्व जीत के साथ 4 एशिया कप फाइनल का सामना किया, जबकि पाकिस्तान सिर्फ 2000 में विजयी हुई।

इस बीच श्रीलंका की भानुका राजपक्षे, जिन्होंने 45 गेंदों में 6 चौकों और 3 छक्कों सहित 71 रन की सनसनीखेज पारी खेली ओर फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता। साथ ही श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा, जिन्होंने 6 एशिया कप खेलों में 9 विकेट हासिल किए और 66 रन बनाए, उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार मिला।

मैच के बाद कुछ पत्रकारों और प्रशंसकों ने स्टेडियम के बाहर रमीज राजा को घेरा और उनसे मैच पर उनके विचार पूछे। उनमें से एक भारतीय पत्रकार रोहित जुगलन भी थे, जिन्होंने उनसे पूछा कि क्या उनके पास पाकिस्तानी जनता के लिए एक संदेश है जो फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ हार के बाद काफी निराश होगा।

क्या मेरा सवाल ग़लत था – क्या पाकिस्तान के फ़ैन नाखुश नहीं है – ये बहुत ग़लत था एक बोर्ड के चेयरमैन के रूप में – आपको मेरा फ़ोन नहीं छीनना चाहिये था – that’s not right Mr Chairman Taking my phone was not right @TheRealPCB @iramizraja #PAKvSL #SLvsPAK pic.twitter.com/tzio5cJvbG

