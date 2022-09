बॉयफैंड को डेट के लिए मदद करना अमित मिश्रा को पड़ा मंहगा, पैसे मांगने वालों का लगा ताता

गुरुवार को लीजेंड्स लीग क्रिकेट (Legends League Cricket) 2022 के सेमीफाइनल में इंडिया लीजेंड्स (India Legends) और ऑस्ट्रेलिया लीजेंड्स (Australia Legends) के बीच बड़ा ही रोमांचक मुकाबला खेला गया था। जानकारी के लिए बता दें कि नमन ओझा (Naman Ojha) और इरफान पठान (Irfan Pathan) के शानदार प्रदर्शन की बदौलत इंडिया लीजेंड्स ने जीत हासिल कर फाइनल (Legends League Cricket Final 2022) में जगह बना ली है।

Bhai @imraina, can I borrow your Time Machine? It’s mesmerising to see you field like old times. 😇👍 https://t.co/5YIvJAKELW