पूर्व ओलंपियन दिलीप तिर्की बने हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष

ओलंपियन और एशियाई खेलों के पदक विजेता दिलीप तिर्की (Dileep Tirkey) को देश में खेल के आधिकारिक गवर्निंग बॉडी हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया है। उनके विरोधियों राकेश कत्याल, उत्तर प्रदेश हॉकी प्रमुख और बोला नाथ सिंह, झारखंड हॉकी प्रमुख ने अपना नामांकन वापस लेने के बाद दिलीप को नए अध्यक्ष के रूप में घोषित किया गया था। हॉकी इंडिया के चुनाव 1 अक्टूबर को होने थे, लेकिन तिर्की की नियुक्ति की घोषणा शुक्रवार 23 सितंबर को की गई।

दिलीप तिर्की ने सीओए प्रमुख डॉ. एसवाई कुरैशी, हॉकी की वैश्विक शासी निकाय, एफआईएच को सुचारू चुनावी प्रक्रिया के लिए धन्यवाद दिया और विश्वास व्यक्त किया कि वह देश में हॉकी की बेहतरी के लिए काम करने में सक्षम होंगे।

हॉकी इंडिया के चुनावों को 9 अक्टूबर तक एफआईएच और अदालत द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति द्वारा पूरा करने के लिए अनिवार्य किया गया था, जो दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय खेल संहिता के कथित उल्लंघन पर कदम उठाने के बाद हॉकी इंडिया के संचालन की देखरेख कर रहा था।

दिलीप टिर्की देश के सबसे बड़े हॉकी खिलाड़ियों में से एक हैं, जिनके पास 412 मैचों का अनुभव है। 44 वर्षीय स्टार हॉकी खिलाडी ने अतीत में भारत की पुरुष हॉकी टीम का नेतृत्व किया था और 1996, 2000 और 2004 में ओलंपिक टीमों का हिस्सा थे। वह 2003 और 2007 में एशिया कप विजेता टीमों का भी हिस्सा थे।

Thanks @DrSYQuraishi & @FIH_Hockey for conducting smooth elections of @TheHockeyIndia. I will ensure that Indian hockey reaches to new heights.@CMO_Odisha @Media_SAI @IndiaSports pic.twitter.com/romj3xJQwR

— Dilip Kumar Tirkey (@DilipTirkey) September 23, 2022