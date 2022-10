पूर्व तेज गेंदबाज रोजर बिन्नी बन सकतें हैं नए बीसीसीआई अध्यक्ष, जय शाह अपने पद पर बने रहेंगे

बीसीसीआई अध्यक्ष को लेकर बड़ी ही गहमा गहमी चल रही है, लेकिन आज जो सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है उसमें अध्यक्ष पद को लेकर एक और बड़ा नाम सामने आया है। बता दें कि 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम के मुख्य हिस्सा रहे पूर्व तेज गेंदबाज रोजर बिन्नी सौरव गांगुली की जगह बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बन सकते हैं। वहीं कोषाध्यक्ष अरुण धूमल की जगह बीजेपी विधायक आशीष शेलारी ले सकते हैं। एएनआई (ANI) की रिपोर्ट के अनुसर सचिव जय शाह अपने पद पर कायम रहेंगे।

Former India cricketer Roger Binny (pic 1) is likely to become BCCI president replacing Sourav Ganguly. Jay Shah (pic 2) to continue as the Secretary while Maharashtra BJP MLA Ashish Shelar (pic 3) likely to be the Treasurer replacing Arun Dhumal: Sources



(File photos) pic.twitter.com/AKAVjgSczs