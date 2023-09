धोनी ने अमेरिका में फैंस को ऑटोग्राफ देने के बाद यूंं दिया सरप्राइज

Advertisement

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी इन दिनों अमेरिका में समय बिता रहे हैं। इस बीच एमएस यहां फैन्स से भी मिले। उन्होंने अमेरिका में एक फैन को ऑटोग्राफ भी दिया। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जाता है.

महेंद्र सिंह धोनी हाल ही में यूएस ओपन टेनिस देखने के लिए अमेरिका गए थे। इस वीडियो ने भी खूब चर्चा बटोरी. तभी उन्हें पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से गोल्फ खेलने का निमंत्रण मिला. इसके बाद अपने-अपने क्षेत्र के दो महान खिलाड़ियों को एक साथ गोल्फ खेलते देखा जा सकता है। वहीं, धोनी का एक फैन के साथ अमेरिका दौरे का एक वीडियो अब वायरल हो रहा है.

MS Dhoni signing autographs for fans in the USA.



– MSD, an icon…..!!! pic.twitter.com/pQhkgDyFTb