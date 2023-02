2007 टी-20 वर्ल्ड कप के हीरो जोगिंदर शर्मा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से लिया संन्यास

जोगिंदर शर्मा संन्यास : भारत के पूर्व क्रिकेटर जोगिंदर शर्मा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का एलान किया है। उन्होंने 2007 में टी 20 विश्व कप फाइनल के आखिरी ओवर में यादगार गेंदबाजी की थी जिसके चलते भारत ने पाकिस्तान को हराकर वर्ल्ड कप जीता था। अब जोगिंदर ने अपने करियर को क्रिकेट की दुनिया में और इसके व्यापारिक पक्ष में नए अवसरों का पता लगाने के लिए समय दिया है।

दाएं हाथ के मध्यम तेज गेंदबाज ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इसकी एक प्रति पोस्ट करने से पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह को एक पत्र में अपने कदम की घोषणा की।

Announced retirement from cricket Thanks to each and everyone for your love and support 🙏❤️👍👍 pic.twitter.com/A2G9JJd515

— Joginder Sharma 🇮🇳 (@MJoginderSharma) February 3, 2023