Share

Smartphone Tips: आप भी अपने फोन में कोई भी चार्जर इस्तमाल कर लेते हो तो हो सकता है. नुकसान काफी बार लोग आफिस में चार्जर ले जाना भुल जाते है. जिस की वजह से वो किसी से भी चार्जर लेकर किसी भी कंपनी का चार्जर इस्तेमाल कर लेते है. जिस की वजह से काफी नुकसान हो सकता है. आइए जानते है फोन में होने वाली दिक्कत के बारे में

Smartphone Problems

अगर आप फोन के साथ आए ऑरिजनल चार्जर को छोड़ किसी भी दूसरी कंपनी के चार्जर से फोन को चार्ज करते हैं तो आपके मोबाइल फोन की बैटरी खराब हो सकती है.

अगर चार्जर फोन के साथ कम्पैटिबल नहीं है तो आपके फोन की बैटरी क्षमता कम हो सकती है, जिससे बैटरी जल्दी खत्म हो जाएगी.

ऑरिजनल चार्जर की जगह किसी का भी चार्जर लेकर फोन को चार्ज करने से फोन में ओवरहीटिंग की दिक्कत आ सकती है.

ऑरिजनल चार्जर घर पर भूल गए और अगर किसी लोकल कंपनी के चार्जर से आप डेली अपना फोन चार्ज करते रहे तो फोन की बैटरी खराब होने के साथ-साथ फोन में आग लगने का भी खतरा बढ़ सकता है.

Duplicate Charger

मान लिजिए अगर आपका फोन I Phone Use कर रहें है और आप Duplicate चार्जर Use कर रहें है तो हम आपको बता दे का इस से आपके फोन की बैटरी Health खराब हो सकती है और आपके महंगे फोन की Life कम हो सकती है. इसलिए आप को केवल अपने फोन का Original चार्जर Use करना चाहिए.

ये भी पढे़ें-Badshah बने इस हेडफोन कंपनी के ब्रांड एंबेसडर

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐ