तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने शुक्रवार को अपने जन्मदिन पर उपराष्ट्रपति द्वारा जन्मदिन की बधाई दिए जाने की सराहना की। साथ ही कल्याण बनर्जी ने पिछली गलतफहमियों को भूलकर आगे बढ़ने पर जोर दिया।

गुरूवार की टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी 67 साल के हो गए। अपने जन्मदिन के मौके पर उन्होंने कहा, ‘मुझे मेरे जन्मदिन पर बधाई देना वाकई में उपराष्ट्रपति द्वारा एक महान प्रयास था। उन्होंने मुझसे और मेरी पत्नी से बात की और हमें अपने आवास पर रात्रिभोज के लिए भी आमंत्रित किए।’

I thank Hon'ble @VPIndia for his warm greetings on my Birthday. I'm overwhelmed that he personally had a telephone conversation with my wife and conveyed his blessings to my entire family.

He also invited my wife and me to have dinner at his residence in Delhi with his family.