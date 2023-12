Share

Congress MPs Suspended for the rest of the Session: लोकसभा से कांग्रेस के पांच सांसदों को ‘खराब व्यवहार’ के कारण संसद के शीतकालीन सत्र से निलंबित कर दिया गया. संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने उनके निलंबन के लिए प्रस्ताव पेश किया था.

कांग्रेस सांसद टी एन प्रतापन, हिबी इडेन, जोतिमणि, रम्या हरिदास और डीन कुरियाकोस को निलंबित कर दिया गया.

प्रह्लाद जोशी ने सदन को कल संसद में हुई सुरक्षा चूक की घटना के बाद उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी. दिन में सदन स्थगति होने के बाद कार्यवही दो बजे शुरू हुई और तभी जोशी ने ये प्रस्ताव पेश किया.

जब ये प्रस्ताव पेश किया गया तो अध्यक्ष की जगह बीजद के भर्तृहरि महताब पीठासीन अधिकारी थे.

