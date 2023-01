बृज भूषण के खिलाफ पहलवानों का विरोध : लेफ्ट नेता बृंदा करात को मंच छोड़ने को कहा गया

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) की नेता बृंदा करात राष्ट्रीय राजधानी में पहलवानों के विरोध में गुरुवार को दूसरे दिन में प्रवेश करते ही शामिल हो गईं, लेकिन ओलंपियन बजरंग पुनिया ने उन्हें मंच छोड़ने के लिए कहा।

कई एथलीटों के कथित यौन शोषण के खिलाफ भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के प्रमुख बृज भूषण शरण सिंह और अन्य अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए करात से हाथ जोड़कर दिल्ली के जंतर मंतर पर मंच छोड़ने का अनुरोध किया गया था, जहां प्रमुख पहलवानों ने अपना धरना जारी रखा है।

टोक्यो ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर बृंदा करात से कहा, “नीचे उतार जाइए प्लीज… हम आपसे अनुरोध करते हैं, मैडम, कृपया इसे राजनीतिक न बनाएं।”

रियो ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक, विश्व चैंपियन सरिता मोर, संगीता फोगट, अंशु मलिक, सोनम मलिक, सत्यव्रत मलिक, जितेंद्र किन्हा, अमित धनखड़ और सीडब्ल्यूजी पदक विजेता सुमित मलिक उन 30 पहलवानों में शामिल थे, जो प्रसिद्ध विरोध स्थल पर इकट्ठे हुए थे।

Clear message from Wrestlers ! Left leader Brinda Karat joined the wrestlers protest at Jantar Mantar was told not to make this a political issue. #wrestling #wrestlersprotest pic.twitter.com/npSBU6ixIk

