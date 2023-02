‘आखिरी चीज जिससे मैं डरता हूं, वह है नरेंद्र मोदी’: राहुल गांधी

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गौतम अडानी के साथ कथित संबंधों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया और कहा, “उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि मैं जिस आखिरी चीज से डरता हूं, वह नरेंद्र मोदी हैं।” “पीएम सोचते हैं कि वह बहुत शक्तिशाली हैं और लोग उनसे डरेंगे। पीएम को इस बात का एहसास नहीं है कि मैं जिस आखिरी चीज से डरता हूं वह नरेंद्र मोदी हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह भारत के पीएम हैं। क्योंकि एक दिन वह अपनी सच्चाई का सामना करने के लिए मजबूर होंगे, ”राहुल ने कहा।

Wayanad, Kerala| PM thinks he is very powerful & people will get scared of him. PM doesn’t realise the absolute last thing I’m scared of is Narendra Modi. It doesn’t matter if he is the PM of India. Because one day he will be forced to face his truth: Rahul Gandhi, Congress