शरद पवार के बयान से मचा बवाल, शहजाद पूनावाला ने किया पलटवार

राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी(NCP) के प्रमुख शरद पवार ने अपने एक बयान से बवाल मचा दिया है। दरअसल पवार ने बॉलीवुड को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद हंगामा मच गया। वहीं बीजेपी ने बयान की निंदा करते हुए पवार से पूछा कि आखिर वोट बैंक के नाम पर कला और सिनेमा को क्यों विभाजित किया जा रह है। चलिए बतातें हैं आपको क्या है पूरा मामला। दरअसल पवार ने एक संबोधन के दौरान कहा था कि मुस्लिम अल्पसंख्यकों का बॉलीवुड में सबसे ज्यादा योगदान रहा। इसको लेकर भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ट्वीट किया और कहा कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किशोर कुमार, लता मंगेशकर, आशा भोसले, स्मिता पाटिल आदि कौन हैं।

भाजपा के प्रवक्ता पूनावाला ने कहा कि आंतकवादियों का कोई धर्म नहीं होता लेकिन कला और सिनेमा का धर्म होता है। खैर बात करूं आपकी पार्टी की तो आपसे और आपकी पार्टी से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। जिसके खुद के मंत्री नवाब मलिक डी कंपनी के साथ संबंधों के लिए जेल में हैं। पहले वे देश को हिंदू मुस्लिम में बांटते हैं.. फिर कक्षाओं को बांटते हैं.. वे राजस्थान में बिजली को भी बांटते हैं.. अब कला/सिनेमा बांट रहे हैं, जोकि दुख की बात है।

” वहीं, शरद पवार के बयान का विरोध करते हुए, बीजेपी नेता राम कदम ने अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, किशोर कुमार, लता मंगेशकर का जिक्र किया और पूछा कि क्या वह इंडस्ट्री में उनके योगदान से इनकार कर सकते हैं? उन्होंने कहा, “दादा साहब फाल्के ने इंडस्ट्री स्थापित की। क्या वे वोट बैंक की राजनीति के लिए कला या प्रतिभा को धर्म के नाम पर विभाजित करना चाहते हैं। इस विचार के पीछे साजिश क्या है?”

So terrorists have no religion but art & cinema has a religion Pawar Saheb?



And what about Dadasaheb Phalke, Kishore Kumar, Lata Mangeshkar, Asha Bhosle,Smita Patil, Madhuri Dixit,etc?



Why divide art/cinema also in name of votebank? Acknowledge everyone's contribution Sir